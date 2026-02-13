ИВ Сумгайыта внесла ясность в вопрос вырубки деревьев в парке Насими - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исполнительная власть города Сумгайыт внесла ясность в вопрос вырубки деревьев рядом с памятником «Гойярчин».

В ответ на запрос Report в Исполнительной власти заявили, что в рамках мер по благоустройству и озеленению парка имени Насими Управлением озеленения была проведена вырубка высохших деревьев, а также деревьев, пришедших в аварийное состояние в результате сильного ветра и представляющих опасность.

Было отмечено, что вырубка осуществлялась на основании осмотра, проведенного с участием специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, и в соответствии с их официальным заключением:

«Принимаемые меры направлены на сохранение экологического баланса на территории парка, обеспечение безопасности граждан и оздоровление зеленых насаждений. В то же время, в целях восполнения лесного фонда, на данной территории было высажено около 300 новых деревьев».

11:20

В Сумгайыте на территории зеленой полосы вокруг памятника «Гойярчин» вырубают деревья.

Как передает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» BAKU.WS.

Сообщается, что кадры были сняты вчера, однако процесс вырубки деревьев на данном участке продолжается и в настоящее время. На видео запечатлено проведение работ по вырубке в лесополосе вокруг памятника.

В пресс-службе МВД сообщили BAKU.WS, что в связи с вырубкой деревьев на территории зеленых насаждений в городе был проведен осмотр с участием сотрудников полиции и представителей других государственных структур.

По результатам расследования будут приняты меры правового характера.

Представляем данные кадры: