В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

14 февраля в Армении в рамках инициативы «Мост мира» продолжились двусторонние обсуждения за круглым столом с участием представителей гражданского общества Азербайджана и Армении.

Мероприятие началось в пятницу.

В ходе двухдневных обсуждений представители гражданских обществ двух стран рассматривают процессы, вытекающие из мирной повестки, утверждённой 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Отдельные сессии в рамках диалога посвящены формирующейся архитектуре региональной безопасности, преимуществам мира, общественному восприятию установления межгосударственных отношений в двух обществах, перспективам экономического сотрудничества, а также роли гражданских обществ в продвижении взаимопонимания и укреплении доверия.

Напомним, что азербайджанская делегация для участия в круглом столе прибыла в Армению через сухопутную границу на делимитированном и демаркированном участке, пройдя все соответствующие процедуры. Помимо основных участников Инициативы «Мост мира», в работе круглого стола принимает участие более широкая группа представителей с обеих сторон.