Хакан Фидан: ОТГ продемонстрировала сильную солидарность в ответ на атаки против братского Азербайджана

Организация тюркских государств (ОТГ) продемонстрировала сильную солидарность в ответ на атаки против братского Азербайджана.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после неформального заседания министров иностранных дел стран-членов ОТГ.

Министр отметил, что ОТГ приняла совместное заявление в связи с недавними событиями .

Хакан Фидан подчеркнул, что для части стран-членов ОТГ эти атаки являются источником серьёзной озабоченности для всей Организации. Он добавил, что ОТГ продемонстрировала решительную поддержку и солидарность с Турцией и братским Азербайджаном на фоне этих атак.

Источник: АПА