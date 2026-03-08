В Азербайджане отмечают Международный женский день

Как и во многих других странах, сегодня в Азербайджане отмечается Международный женский день – 8 Марта.

В августе 1910 года известная деятельница германской социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию.

В 1911 году его впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии. В Азербайджане его стали праздновать в 1917 году.

Когда женщины со всех континентов, нередко разделенные национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, собираются вместе, чтобы отметить этот день, они имеют возможность вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, девять десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

Международный женский день — это праздник рядовых женщин, ставших творцами истории; своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне с мужчинами.

Коллектив 1news.az поздравляет всех женщин Азербайджана с Международным женским днем, желает им счастья, мира и благополучия!