США отправляют на Ближний Восток антидроновые системы MEROPS

First News Media21:11 - 07 / 03 / 2026
США отправляют на Ближний Восток антидроновые системы MEROPS

Сухопутные войска ВС США организовывают доставку на Ближний Восток американских антидроновых систем MEROPS, чтобы противостоять атакам иранских беспилотников.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, данное оборудование, которое производится компанией Perennial Autonomy, в небольшом количестве было отправлено в Ближневосточный регион из запасов ВС США в Европе. На Ближний Восток для работы с этими системами также отправятся американские военные. Отмечается, что аналогичные системы применяются и в Украине.

Помимо этого, указывает издание со ссылкой на должностных лиц американской администрации, Украина предоставит своих инструкторов для передачи опыта работы с данными системами.

Источник: ТАСС

