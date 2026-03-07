МИД: Поддержка, оказанная со стороны США, имеет особое значение для Азербайджана

Поддержка, оказанная со стороны США - самого влиятельного государства мира, имеет особое значение для Азербайджана, заявило Министерство иностранных дел страны, комментируя заявление Госдепартамента США по поводу иранских атак на Нахчыван.

"Мы высоко оцениваем заявление Государственного департамента США, осуждающее атаки иранских беспилотников на территорию Азербайджана, проявленную ведомством солидарность с нашей страной.

Позиция Вашингтона полностью соответствует духу и содержанию Хартии о Стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, подписанной 10 февраля 2026 года.МИД Азербайджана:

В такой напряженный период многие страны продемонстрировали свою поддержку и солидарность с Азербайджаном. Мы благодарны каждой из них. Естественно, поддержка, оказанная со стороны США - самого влиятельного государства мира, имеет особое значение. Выражаем благодарность США за принципиальную позицию", - говорится в зявлении МИД Азербайджана.