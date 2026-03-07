 Трамп: Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы

First News Media20:43 - Сегодня
Трамп: Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы

Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали венесуэльское правительство. Мы юридически признали их", - сказал он на саммите "Щит Америки" в городе Дорал (штат Флорида). Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики. 5 марта 2026 года страны договорились о восстановлении дипломатических и консульских отношений.

Поделиться:
209

Актуально

В мире

Госдеп США резко осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

Политика

Главы МИД ОТГ опубликовали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Политика

DMA: Турция и Азербайджан вместе противостоят дезинформации в соцсетях

Xроника

Ильхам Алиев поблагодарил Председателя Президентского совета Государства Ливия ...

В мире

Госдеп США резко осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

США отправляют на Ближний Восток антидроновые системы MEROPS

Трамп: Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы

Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Эрдоган сделал заявление по ситуации вокруг Ирана

Новое правило в ASCO: родственники не смогут больше работать вместе

Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

СМИ: Четыре члена семьи Хаменеи погибли после атак Израиля и США

Последние новости

Госдеп США резко осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

Сегодня, 21:29

Главы МИД ОТГ опубликовали совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня, 21:24

США отправляют на Ближний Восток антидроновые системы MEROPS

Сегодня, 21:11

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели встречу в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:04

Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:54

Трамп: Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы

Сегодня, 20:43

Премьер-министр Эфиопии позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:31

Джейхун Байрамов на саммите ОТГ выразил обеспокоенность в связи с ухудшающейся обстановкой в сфере безопасности

Сегодня, 20:15

Главы МИД Азербайджана и Турции провели переговоры в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:10

Армия Израиля сообщила об ударе по штабу ВВС КСИР

Сегодня, 20:03

В Стамбуле началось неформальное заседание глав МИД ОТГ

Сегодня, 19:56

Эрдоган принял членов Совета министров иностранных дел ОТГ

Сегодня, 19:53

DMA: Турция и Азербайджан вместе противостоят дезинформации в соцсетях

Сегодня, 19:30

Российские пранкеры разыграли Резу Пехлеви, представившись немецкими политиками - ВИДЕО

Сегодня, 19:26

Ильхам Алиев поблагодарил Председателя Президентского совета Государства Ливия за проявленную солидарность

Сегодня, 19:20

Трамп: США вывели из строя всю систему телекоммуникаций Ирана

Сегодня, 18:57

МИД России прокомментировал атаку иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 18:54

Аббас Арагчи: Из-за атак на опреснительную установку прервано водоснабжение в 30 деревнях Ирана

Сегодня, 18:44

Цены на бензин в США выросли на 14% за неделю

Сегодня, 18:28

ЦАХАЛ уничтожил в иранском аэропорту Мехрабад 16 самолетов

Сегодня, 18:15
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50