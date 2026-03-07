Трамп: Вашингтон официально признал нынешнее правительство Венесуэлы

Вашингтон официально признал правительство уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали венесуэльское правительство. Мы юридически признали их", - сказал он на саммите "Щит Америки" в городе Дорал (штат Флорида). Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

В январе 2019 года Венесуэла объявила о разрыве дипломатических отношений с США в связи с признанием Белым домом самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо главой республики. 5 марта 2026 года страны договорились о восстановлении дипломатических и консульских отношений.