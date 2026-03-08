Нетаньяху: у Израиля есть сюрпризы для Ирана

У Израиля есть сюрпризы, чтобы «пошатнуть режим» в Иране, заявил в обращении к нации премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Слова израильского политика приводит The Times of Israel.

«Мы создаем условия, которые позволят иранскому народу самим определить свое будущее», — сообщил премьер.

Он заверил, что война против Ирана будет продолжаться без перерыва и компромиссов. В обращении к членам иранского Корпуса стражей исламской революции лидер отметил, что, если они сложат оружие, то не пострадают.

«Момент истины приближается. Израиль не пытается разделить Иран, мы пытаемся освободить Иран», — заключил Нетаньяху.

Источник: Газета