Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели встречу в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле со своим узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым в рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу текущей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и наблюдаемой в регионе военной эскалации.
Была выражена солидарность с Азербайджаном в связи с атаками беспилотников, осуществленными с территории Исламской Республики Иран против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители.
Азербайджанская сторона выразила благодарность за заявления в поддержку Азербайджана, сделанные узбекской стороной сразу после атак, в том числе Президентом Республики Узбекистан.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
17:37
Источник: Report