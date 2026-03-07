Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели встречу в Стамбуле - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле со своим узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым в рамках неформального заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу текущей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке и наблюдаемой в регионе военной эскалации.

Была выражена солидарность с Азербайджаном в связи с атаками беспилотников, осуществленными с территории Исламской Республики Иран против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, в результате которых была повреждена гражданская инфраструктура и пострадали мирные жители.

Азербайджанская сторона выразила благодарность за заявления в поддержку Азербайджана, сделанные узбекской стороной сразу после атак, в том числе Президентом Республики Узбекистан.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, продолжение контактов на высоком уровне и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

17:37

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Стамбуле с узбекистанским коллегой Бахтиёром Саидовым на полях экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

Министры обсудили азербайджано-узбекское стратегическое партнерство, перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической сферах и в области региональной координации, а также координацию в рамках ОТГ.

В то же время состоялся обмен мнениями в связи с продолжающейся военной эскалацией на Ближнем Востоке.

Источник: Report