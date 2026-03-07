Виктор Орбан: Венгрия готова оказать Азербайджану любую поддержку

7 марта Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Виктор Орбан подчеркнул, что осуждает атаку, совершенную Ираном против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, и заявил о полной солидарности с нашей страной. Отметив, что Венгрия всегда находится рядом с Азербайджаном, Виктор Орбан сказал, что наша страна может полагаться на Венгрию, которая готова оказать Азербайджану любую поддержку.

Глава нашего государства выразил признательность за телефонный звонок, проявленную поддержку и позицию солидарности.

Источник: АЗЕРТАДЖ