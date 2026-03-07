Госдеп США резко осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану

Госдепартамент США осудил удары иранских беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В заявлении Госдепа США говорится:

"Соединённые Штаты Америки решительно осуждают неспровоцированную атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана 5 марта против Азербайджанской Республики, направленную против Нахчыванского международного аэропорта и детской школы, которая привела к ранениям невинных мирных жителей и нанесению ущерба важной гражданской инфраструктуре. Эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и ненужной эскалацией иранской агрессии.

Соединённые Штаты Америки полностью солидарны с Азербайджаном перед лицом этих угроз. Атаки на территорию наших партнёров в регионе неприемлемы и будут встречены решительной поддержкой этих партнёров со стороны США".