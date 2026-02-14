Фон дер Ляйен: Инвестиции Европы в оборону могут превысить показатели США

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Европа должна стать более независимой», поскольку у нее нет другого выхода.

«Независимой во всех аспектах: оборона и энергетика, экономика и торговля, ресурсы и цифровые технологии, - заявила она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. - Независимая Европа - это сильная Европа, которая обеспечивает сильный трансатлантический союз».

Фон дер Ляйен признала, что «на протяжении многих десятилетий безопасность Европы не всегда рассматривалась как первостепенная обязанность», но настаивает на том, что «ситуация коренным образом изменилась». «Конечно, это потребовало некоторой шоковой терапии, и были пересечены некоторые границы, которые уже невозможно переступить обратно. Но, по крайней мере, мы все согласны с тем, что необходимо, и мы это делаем», - сказала она.

Глава Еврокомиссии указала, что в последние годы после начала войны в Украине Европа активно инвестирует в собственную оборону и вооружения. «Это настоящее европейское пробуждение, и это только начало того, что нам предстоит сделать», - подчеркнула она, указывая на то, что инвестиции Европы в оборону к 2028 году могут даже превысить американские траты.

Фон дер Ляйен также призвала ЕС действовать быстрее и принимать решения оперативно, чаще прибегая к квалифицированному большинству, а не к единогласию, чтобы обойти попытки отдельных стран заблокировать процесс принятия решений. «Для этого нам нужна новая доктрина с простой целью - обеспечить Европе возможность всегда защищать свою территорию, экономику, демократию и образ жизни. Потому что в этом, в конечном счете, и заключается истинный смысл независимости», - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Источник: DW