 Кир Стармер: «Мы должны уметь сдерживать агрессию» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Кир Стармер: «Мы должны уметь сдерживать агрессию»

First News Media14:40 - Сегодня
Кир Стармер: «Мы должны уметь сдерживать агрессию»

Несмотря на то, что Россия «совершила огромную стратегическую ошибку» в Украине, она продолжает перевооружаться и может быть готова применить силу против НАТО «к концу этого десятилетия», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Даже если в Украине будет достигнуто мирное соглашение, «более широкая опасность для Европы на этом не закончится», а лишь возрастет, предупреждает британский премьер-министр.

Он признал, что «на протяжении многих лет для большинства жителей Великобритании война была чем-то далеким: чем-то, что нас глубоко беспокоит, но что происходит далеко от нас». Но теперь, по его словам, «прочность мира ослабевает». Мировым лидерам необходимо опережать «предупреждающие сигналы» из России и готовиться к тому, что может произойти в будущем, призывает он.

«Все тревожные признаки налицо. Россия продемонстрировала свою склонность к агрессии, причинив ужасные страдания украинскому народу. Российские гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, угрожая не только нашей безопасности, но и разрушая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, подрывающими наши ценности, используя дезинформацию для посева розни, кибератаки и саботаж для нарушения нашей жизни и усугубляя кризис стоимости жизни», - перечислил Стармер.

«Мы должны уметь сдерживать агрессию, и да, если это необходимо, мы должны быть готовы к борьбе, к тому, чтобы сделать все возможное для защиты нашего народа, наших ценностей и нашего образа жизни», - продолжил Стармер, призвав Европу «встать на собственные ноги» и «отложить в сторону мелочную политику и краткосрочные интересы» ради совместной работы.

Кроме того, продолжил премьер, хотя Великобритания, Европа и США остаются «незаменимыми союзниками», ситуация меняется. «Европа должна взять на себя первостепенную ответственность за собственную оборону, это новая норма», - говорит он. Европа не сможет «просто заменить все возможности США», но «следует сосредоточиться на диверсификации и снижении некоторых зависимостей», призвал Стармер. В этом контексте премьер заявил, что «Европа - это спящий гигант», экономика которого «затмевает» российскую более чем в 10 раз.

Источник: DW

Поделиться:
320

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Политика

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской ...

В мире

Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

Зеленский: Выборы в Украине возможны лишь в случае прекращения огня

Зеленский: Благодаря Украине Орбан может отращивать живот вместо наращивания армии

Зеленский призвал поддержать народ Ирана

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Далай-лама XIV опроверг причастность к делу Эпштейна

Зеленский: «У меня просто нет времени на кофе, на чай»

Арагчи: Иран будет обогащать уран, даже если стране навяжут войну с США

Глава МИД: Иран высоко оценивает усилия Азербайджана и 6 других стран по снижению напряжённости в регионе

Последние новости

В вопросе TRIPP Армения руководствует исключительно своими интересами

Сегодня, 18:31

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности

Сегодня, 18:22

Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельных дискуссиях в Мюнхене

Сегодня, 18:10

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Сегодня, 18:00

Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

Сегодня, 17:54

Зеленский: Выборы в Украине возможны лишь в случае прекращения огня

Сегодня, 17:47

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Сегодня, 17:30

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Сегодня, 17:09

Зеленский: Благодаря Украине Орбан может отращивать живот вместо наращивания армии

Сегодня, 16:40

Назначен директор Гянджинского государственного национального драматического театра

Сегодня, 16:35

Зеленский призвал поддержать народ Ирана

Сегодня, 16:20

Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно

Сегодня, 16:15

В Азербайджане снизится видимость на дорогах

Сегодня, 16:11

Рубио опроверг слухи о возможном отказе США от усилий по украинскому урегулированию

Сегодня, 16:00

В Нахчыване 6 членов одной семьи отравились угарным газом, один человек скончался

Сегодня, 15:53

Трамп готов встретиться с Хаменеи, утверждает Рубио

Сегодня, 15:44

Италия войдет в Совет мира по Газе в качестве наблюдателя

Сегодня, 15:40

В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года

Сегодня, 15:30

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с председателем комитета Бундестага по внешней политике

Сегодня, 15:24

Глава МИД Германии: «Мы должны оказывать больше давления на Россию»

Сегодня, 14:59
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36