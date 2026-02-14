Кир Стармер: «Мы должны уметь сдерживать агрессию»

Несмотря на то, что Россия «совершила огромную стратегическую ошибку» в Украине, она продолжает перевооружаться и может быть готова применить силу против НАТО «к концу этого десятилетия», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Даже если в Украине будет достигнуто мирное соглашение, «более широкая опасность для Европы на этом не закончится», а лишь возрастет, предупреждает британский премьер-министр.

Он признал, что «на протяжении многих лет для большинства жителей Великобритании война была чем-то далеким: чем-то, что нас глубоко беспокоит, но что происходит далеко от нас». Но теперь, по его словам, «прочность мира ослабевает». Мировым лидерам необходимо опережать «предупреждающие сигналы» из России и готовиться к тому, что может произойти в будущем, призывает он.

«Все тревожные признаки налицо. Россия продемонстрировала свою склонность к агрессии, причинив ужасные страдания украинскому народу. Российские гибридные угрозы распространяются по всему нашему континенту, угрожая не только нашей безопасности, но и разрушая наш общественный договор, сотрудничая с популистами, подрывающими наши ценности, используя дезинформацию для посева розни, кибератаки и саботаж для нарушения нашей жизни и усугубляя кризис стоимости жизни», - перечислил Стармер.

«Мы должны уметь сдерживать агрессию, и да, если это необходимо, мы должны быть готовы к борьбе, к тому, чтобы сделать все возможное для защиты нашего народа, наших ценностей и нашего образа жизни», - продолжил Стармер, призвав Европу «встать на собственные ноги» и «отложить в сторону мелочную политику и краткосрочные интересы» ради совместной работы.

Кроме того, продолжил премьер, хотя Великобритания, Европа и США остаются «незаменимыми союзниками», ситуация меняется. «Европа должна взять на себя первостепенную ответственность за собственную оборону, это новая норма», - говорит он. Европа не сможет «просто заменить все возможности США», но «следует сосредоточиться на диверсификации и снижении некоторых зависимостей», призвал Стармер. В этом контексте премьер заявил, что «Европа - это спящий гигант», экономика которого «затмевает» российскую более чем в 10 раз.

Источник: DW