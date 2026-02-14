 США готовятся к затяжной военной операции против Ирана | 1news.az | Новости
В мире

США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

First News Media14:43 - Сегодня
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана

Американские военные ведут подготовку к возможной операции против Ирана, которая может продлиться несколько недель.

Об этом агентству Reuters сообщили два представителя администрации США на условиях анонимности. Планирование активизировалось на фоне заявления президента Дональда Трампа о желательности смены власти в Исламской Республике.

Смена режима «кажется лучшим, что могло бы произойти», заявил Трамп. При этом он отказался уточнить, кто именно, по его мнению, должен возглавить страну, ограничившись словами, что для этого есть определенные «люди».

Белый дом объявил об отправке на Ближний Восток второго авианосца, а также истребителей, эсминцев и тысяч военнослужащих. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что у президента «на столе все опции» в отношении Ирана. Пентагон отказался от комментариев.

По словам инсайдеров, нынешние планы значительно сложнее предыдущих операций. Если в июне 2025 года в рамках операции Midnight Hammer удары наносились по ядерным объектам с использованием стелс-бомбардировщиков, то теперь целями могут стать государственные учреждения и объекты, связанные с силовыми структурами.

США исходят из неизбежности ответа со стороны Тегерана, что приведет к обмену ударами в течение длительного времени. Трамп во время визита на базу Форт-Брэгг (Северная Каролина) заявил, что договориться с Ираном сложно, и иногда «нужно внушить страх». Отправку второго авианосца он обосновал словами: «Если мы не достигнем соглашения, то он нам понадобится».

Авианосец Gerald R. Ford, новейший и самый большой в американском флоте, присоединится к уже находящемуся в регионе авианосцу Abraham Lincoln. Кораблю потребуется не менее недели, чтобы прибыть на место из Карибского моря, где он участвовал в операциях у берегов Венесуэлы.

Несмотря на военные приготовления, дипломатические контакты продолжаются. На следующей неделе, во вторник, в Женеве запланирован очередной раунд переговоров. По данным источников, американская делегация, в которую войдут спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, встретится с представителями Ирана при посредничестве Омана.

Стороны выражают готовность к диалогу, но их позиции сильно расходятся. Тегеран согласен обсуждать лишь ядерную программу и снятие санкций. Вашингтон настаивает на включении в повестку вопросов о баллистических ракетах, поддержке региональных группировок и соблюдении прав человека в Иране.

