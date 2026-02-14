 Глава МИД КНР: ООН нуждается в адаптации к условиям XXI века | 1news.az | Новости
Глава МИД КНР: ООН нуждается в адаптации к условиям XXI века

First News Media14:46 - Сегодня
Нынешняя международная ситуация требует адаптации ООН к специфике XXI века.

Как заявил глава МИД КНР Ван И, для этого необходимо реформировать организацию.

«Для нас крайне важно вновь подтвердить свою приверженность основополагающей миссии ООН, возродить ее ведущую роль, соблюдать цели Устава ООН, повысить эффективность и действенность самой системы, чтобы организация могла лучше адаптироваться к потребностям XXI века», - сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как уточнил Ван И, ООН должна проявить жизнеспособность путем реформирования и совершенствования управленческих механизмов. «Ключ к решению этой проблемы лежит в сотрудничестве и взаимодействии всех государств, - добавил он. - Причина, по которой международная система не функционирует достаточно эффективно, заключается не в самой ООН, а в том, что некоторые страны стремятся усилить различия и разногласия, поставить себя выше всех, разжечь конфронтацию и даже возродить менталитет холодной войны».

Источник: ТАСС

