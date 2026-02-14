Глава МИД Германии: «Мы должны оказывать больше давления на Россию»

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «Россия наращивает силы своей армии, мобилизует людей».

«Мы подходим к моменту, когда Россия должна продемонстрировать, что она готова завершить войну, и [госсекретарь США Марко] Рубио сказал, это и наша позиция, что мы должны оказывать больше давления на Россию. Путин боится экономического давления, и это должно привести к решениям и поискам окончания войны», - подчеркнул германский министр.

Источник: DW