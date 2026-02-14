В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года

Оборонный потенциал Азербайджана играет важную роль в неуклонном росте его международного авторитета и превращении региона в глобальный центр силы.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на прошедшем сегодня заседание коллегии Министерства обороны, посвященном итогам 2025 года.

По сообщению пресс-службы оборонного ведомства, на заседании, прошедшем в формате видеосвязи с участием заместителей министра, командующих видами войск, командующего Отдельной общевойсковой армией, ректора Университета национальной обороны, начальников главных управлений и управлений, командиров воинских объединений и соединений, а также представителей соответствующих госструктур, были проанализированы результаты работы за текущий год и обсуждены задачи на 2026 год.

Министр отметил, что в соответствии с поручениями главы государства последовательно и успешно осуществляются меры по организации вооруженной защиты территориальной целостности страны, надежному обеспечению военной безопасности, повышению оперативных возможностей и боеспособности войск, а также включению современных систем вооружения в арсенал азербайджанской армии.

На заседании был подробно проанализирована служебно-боевая деятельность Азербайджанской армии за 2025 год. Было отмечено, что, как и в предыдущие годы, в 2025 году под руководством Верховного главнокомандующего решительно продолжались реформы в сфере армейского строительства.

Выступившие на заседании коллегии сообщили, что в течение прошлого года военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в 15 двусторонних и многосторонних международных учениях. Было подчеркнуто, что в результате проведения различных видов военных учений и интенсивных занятий по боевой подготовке боеспособность войск, а также уровень профессионализма личного состава еще более возросли.

Было отмечено, что в 2025 году особое внимание уделялось мобилизационной подготовке, были предприняты важные шаги по повышению качества мобилизационных ресурсов. Так, в течение 2025 года были усовершенствованы знания и навыки более 19 тысяч военнообязанных различных специальностей, привлеченных к сборам; они изучили правила использования вновь принятых на вооружение образцов оружия и техники, а также прошли практические занятия. Было заявлено, что работа в этом направлении продолжится и в 2026 году.

До сведения членов коллегии были доведены меры инженерного обеспечения на освобожденных территориях, работы по прокладке новых дорог и созданию военной инфраструктуры. Было доложено, что в течение 2025 года инженерно-саперными подразделениями и государственными структурами было построено до 79 км новых дорог, очищено от снега до 67 км дорог, а более 571 км дорог было восстановлено.

Подчеркнуто, что в Азербайджанской армии обеспечено своевременное снабжение войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, организовано качественное питание личного состава, обеспечено постоянное поддержание вооружения, бронетанковой и автомобильной техники в состоянии готовности к боевому применению.

Было констатировано, что цели, поставленные в прошлом году в области улучшения социально-бытовых условий личного состава (особенно в подразделениях, дислоцированных в высокогорье), создания запасов продовольствия, имущества, топлива и дров, а также полного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и материально-технического обеспечения в целом, были достигнуты.

Затем была представлена подробная информация о нововведениях в системе военного образования. Было сообщено, что в целях модернизации системы военного академического образования учрежден ряд новых курсов для военнослужащих, открыты новые специальности для обеспечения соответствия между военно-учетными специальностями и программами высшего образования. На заседании особо подчеркивалось, что участие представителей азербайджанской армии в ряде академических и стратегических курсов за рубежом и внутри страны положительно сказалось на подготовке профессиональных кадров.

Отмечалось, что в сфере комплектования личного состава в прошлом году также был внедрен ряд новшеств, а в целях оптимизации штатов в азербайджанской армии были проведены соответствующие структурные изменения.

В заключительной речи министр З.Гасанов отметил, что международное сотрудничество в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также совместные учения имеют важное значение для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

Говоря о деятельности, запланированной на 2026 год, он еще раз подчеркнул важность уделения особого внимания повышению профессионализма личного состава, дальнейшему росту уровня боевой подготовки войск, увеличению интенсивности учений и полевых занятий, освоению и эффективному использованию вновь принятого на вооружение оружия и техники, а также внедрению инновационных технологий.

Были даны соответствующие поручения по более ответственному подходу к организации боевого дежурства и службы войск с целью обеспечения бдительности. Особо была отмечена необходимость строгого соблюдения правил пожарной и иной безопасности в ходе повседневной служебной деятельности в воинских частях, усиления мер защиты от сезонных респираторных вирусных инфекций в связи с похолоданием в зимний сезон.

Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам осуществлять строгий контроль за вопросами обеспечения подразделений азербайджанской армии в зимние месяцы, постоянно контролировать все виды запасов, созданных в воинских частях, еще больше улучшать служебные и социально-бытовые условия личного состава, а также держать в центре внимания вопросы психологического и медицинского обеспечения. До сведения участников коллегии была доведена необходимость реализации соответствующих мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» согласно распоряжению Президента Азербайджана.