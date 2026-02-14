 В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года

First News Media15:30 - Сегодня
В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года

Оборонный потенциал Азербайджана играет важную роль в неуклонном росте его международного авторитета и превращении региона в глобальный центр силы.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на прошедшем сегодня заседание коллегии Министерства обороны, посвященном итогам 2025 года.

По сообщению пресс-службы оборонного ведомства, на заседании, прошедшем в формате видеосвязи с участием заместителей министра, командующих видами войск, командующего Отдельной общевойсковой армией, ректора Университета национальной обороны, начальников главных управлений и управлений, командиров воинских объединений и соединений, а также представителей соответствующих госструктур, были проанализированы результаты работы за текущий год и обсуждены задачи на 2026 год.

Министр отметил, что в соответствии с поручениями главы государства последовательно и успешно осуществляются меры по организации вооруженной защиты территориальной целостности страны, надежному обеспечению военной безопасности, повышению оперативных возможностей и боеспособности войск, а также включению современных систем вооружения в арсенал азербайджанской армии.

На заседании был подробно проанализирована служебно-боевая деятельность Азербайджанской армии за 2025 год. Было отмечено, что, как и в предыдущие годы, в 2025 году под руководством Верховного главнокомандующего решительно продолжались реформы в сфере армейского строительства.

Выступившие на заседании коллегии сообщили, что в течение прошлого года военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в 15 двусторонних и многосторонних международных учениях. Было подчеркнуто, что в результате проведения различных видов военных учений и интенсивных занятий по боевой подготовке боеспособность войск, а также уровень профессионализма личного состава еще более возросли.

Было отмечено, что в 2025 году особое внимание уделялось мобилизационной подготовке, были предприняты важные шаги по повышению качества мобилизационных ресурсов. Так, в течение 2025 года были усовершенствованы знания и навыки более 19 тысяч военнообязанных различных специальностей, привлеченных к сборам; они изучили правила использования вновь принятых на вооружение образцов оружия и техники, а также прошли практические занятия. Было заявлено, что работа в этом направлении продолжится и в 2026 году.

До сведения членов коллегии были доведены меры инженерного обеспечения на освобожденных территориях, работы по прокладке новых дорог и созданию военной инфраструктуры. Было доложено, что в течение 2025 года инженерно-саперными подразделениями и государственными структурами было построено до 79 км новых дорог, очищено от снега до 67 км дорог, а более 571 км дорог было восстановлено.

Подчеркнуто, что в Азербайджанской армии обеспечено своевременное снабжение войск всеми видами материально-технических средств в соответствии с установленными нормами, организовано качественное питание личного состава, обеспечено постоянное поддержание вооружения, бронетанковой и автомобильной техники в состоянии готовности к боевому применению.

Было констатировано, что цели, поставленные в прошлом году в области улучшения социально-бытовых условий личного состава (особенно в подразделениях, дислоцированных в высокогорье), создания запасов продовольствия, имущества, топлива и дров, а также полного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и материально-технического обеспечения в целом, были достигнуты.

Затем была представлена подробная информация о нововведениях в системе военного образования. Было сообщено, что в целях модернизации системы военного академического образования учрежден ряд новых курсов для военнослужащих, открыты новые специальности для обеспечения соответствия между военно-учетными специальностями и программами высшего образования. На заседании особо подчеркивалось, что участие представителей азербайджанской армии в ряде академических и стратегических курсов за рубежом и внутри страны положительно сказалось на подготовке профессиональных кадров.

Отмечалось, что в сфере комплектования личного состава в прошлом году также был внедрен ряд новшеств, а в целях оптимизации штатов в азербайджанской армии были проведены соответствующие структурные изменения.

В заключительной речи министр З.Гасанов отметил, что международное сотрудничество в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также совместные учения имеют важное значение для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе.

Говоря о деятельности, запланированной на 2026 год, он еще раз подчеркнул важность уделения особого внимания повышению профессионализма личного состава, дальнейшему росту уровня боевой подготовки войск, увеличению интенсивности учений и полевых занятий, освоению и эффективному использованию вновь принятого на вооружение оружия и техники, а также внедрению инновационных технологий.

Были даны соответствующие поручения по более ответственному подходу к организации боевого дежурства и службы войск с целью обеспечения бдительности. Особо была отмечена необходимость строгого соблюдения правил пожарной и иной безопасности в ходе повседневной служебной деятельности в воинских частях, усиления мер защиты от сезонных респираторных вирусных инфекций в связи с похолоданием в зимний сезон.

Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам осуществлять строгий контроль за вопросами обеспечения подразделений азербайджанской армии в зимние месяцы, постоянно контролировать все виды запасов, созданных в воинских частях, еще больше улучшать служебные и социально-бытовые условия личного состава, а также держать в центре внимания вопросы психологического и медицинского обеспечения. До сведения участников коллегии была доведена необходимость реализации соответствующих мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» согласно распоряжению Президента Азербайджана.

Поделиться:
348

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев в Мюнхене: политика без недосказанностей

Политика

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Политика

В Армении продолжается диалог в рамках инициативы «Мост мира» - ВИДЕО

Политика

Джейхун Байрамов рассказал о значении проекта «Маршрут Трампа» на Мюнхенской ...

Политика

В вопросе TRIPP Армения руководствует исключительно своими интересами

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Президент: Необходимо внести определённые изменения в учебные программы средних школ

СГБ Азербайджана раскрыла масштабный заговор: От «Союза миллиардеров» до госизмены - ВИДЕО

Обнародован текст Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США

В Баку состоялась церемония официальной встречи Джей Ди Вэнса - ФОТО

Последние новости

В вопросе TRIPP Армения руководствует исключительно своими интересами

Сегодня, 18:31

В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским

Сегодня, 18:25

Президент Ильхам Алиев: Чтобы стать региональным транспортным узлом, необходимо поддерживать хорошие отношения с соседями

Сегодня, 18:22

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности

Сегодня, 18:22

Президент Ильхам Алиев принимает участие в панельных дискуссиях в Мюнхене

Сегодня, 18:10

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Сегодня, 18:00

Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

Сегодня, 17:54

Зеленский: Выборы в Украине возможны лишь в случае прекращения огня

Сегодня, 17:47

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Сегодня, 17:30

Участники инициативы «Мост мира» дали пресс-конференцию для армянских СМИ - ВИДЕО

Сегодня, 17:09

Зеленский: Благодаря Украине Орбан может отращивать живот вместо наращивания армии

Сегодня, 16:40

Назначен директор Гянджинского государственного национального драматического театра

Сегодня, 16:35

Зеленский призвал поддержать народ Ирана

Сегодня, 16:20

Зеленский: Многим политикам следует поучиться у спасателей, как действовать немедленно

Сегодня, 16:15

В Азербайджане снизится видимость на дорогах

Сегодня, 16:11

Рубио опроверг слухи о возможном отказе США от усилий по украинскому урегулированию

Сегодня, 16:00

В Нахчыване 6 членов одной семьи отравились угарным газом, один человек скончался

Сегодня, 15:53

Трамп готов встретиться с Хаменеи, утверждает Рубио

Сегодня, 15:44

Италия войдет в Совет мира по Газе в качестве наблюдателя

Сегодня, 15:40

В Министерстве обороны состоялось заседание коллегии по итогам 2025 года

Сегодня, 15:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36