В Нахчыване из-за отравления угарным газом скончались дед и внук, остальные члены семьи - в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в Нахчыване в результате отравления угарным газом достигло двух человек.

Пострадавшие несовершеннолетние были переведены в Центральную детскую больницу Нахчыванской АР имени Азиза Алиева.

Мухаммед Масимов 2017 года рождения скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

Лечение других несовершеннолетних продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате отравления угарным газом пострадали шесть членов одной семьи, еще один - Нифталы Мамедов (1947 г.р.) - скончался.

15:53

В Нахчыване в результате отравления угарным газом пострадали семь членов одной семьи, один человек скончался.

В результате происшествия скончался житель села Ашага Айлис Ордубадского района Нифталы Мамедов (1947 г.р.).

Пятеро его внуков - Фатима Масимова (2020 г.р.), Гусейн Масимов (2018 г.р.), Мухаммед Масимов (2017 г.р.), Али Масимов (2021 г.р.) и Гасан Масимов (2022 г.р.) - госпитализированы в Нахчыванский центр инфекционных заболеваний.

Как сообщила главный врач Центра инфекционных заболеваний Пери Алиева, при поступлении в больницу состояние детей оценивалось как очень тяжелое. Они были помещены в реанимационное отделение: "В настоящее время состояние детей оценивается как тяжелое, и их лечение продолжается в стационарных условиях в реанимационном отделении", - отметила главврач.

Она добавила, что примерно через 35–40 минут после госпитализации детей в отделение скорой помощи больницы были доставлены еще 2 человека, проживающих по соседству с этой семьей, с подозрением на отравление угарным газом.

Им также была оказана первичная медицинская помощь. Их состояние в настоящее время стабильное.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту проводится расследование.

Источник: Report