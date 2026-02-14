Зеленский: Благодаря Украине Орбан может отращивать живот вместо наращивания армии

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Именно украинцы держат европейский фронт. За нами стоят независимые Польша и свободные Балтийские страны, возможно, суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И только один Виктор (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — ред.) может думать только о том, как отращивать живот, а не о том, как наращивать армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — отметил Зеленский.

Источник: ТСН