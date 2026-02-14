 Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС | 1news.az | Новости
Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

First News Media17:54 - Сегодня
Орбан в ответ на колкость от Зеленского пообещал, что Украина не войдет в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спокойно отреагировал на очередное оскорбление со стороны Владимира Зеленского, но предупредил его, что Украина не станет членом Евросоюза.

Выступая 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что Орбан «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию.

«Уважаемый Владимир Зеленский, спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она значительно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», - написал Орбан в Х.

