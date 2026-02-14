Президент Азербайджана: На наших границах устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация
На наших границах устанавливается мир, сложилась совершенно новая ситуация. Нет перестрелок, никто не получает ранений, никто не гибнет.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».
Глава государства отметил, что Азербайджан уже начал сотрудничество с Арменией. «Мы устранили все ограничения на перевозку грузов по территории Азербайджана. Мы также благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они создают весьма важные транзитные возможности», – добавил Президент.
