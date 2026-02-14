 Марта Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Марта Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

First News Media18:55 - Сегодня
Марта Кос: Проект TRIPP может стать настоящим прорывом для региона

Европа видит, что проект TRIPP вместе может стать настоящим прорывом для региона, особенно с учетом диалога с Турцией.

Как передает Report, об этом заявила Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на Мюнхенской конференции по безопасности

По ее словам, реализовывать только часть TRIPP не имеет смысла - необходим более масштабный подход. Она отметила, что Европа обсуждает с Азербайджаном запуск технико-экономического обоснования железной дороги в Нахчыван, которая представляет для ЕС особый интерес, совместно с международными финансовыми институтами.

"Сейчас же мы видим, что объединение проекта TRIPP с направлением в Нахчыван может стать настоящим прорывом для региона, особенно в контексте диалога с Турцией", - добавила она.

Источник: Report

Поделиться:
287

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ФОТО

Xроника

В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем ЕС по ...

Политика

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Глава нашего государства постоянно проявляет заботу и внимание к телевизионным каналам

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

Военнослужащие Азербайджана и Великобритании приняли участие в учениях по кибербезопасности

Ван Хуэйяо: Мы всегда восхищались «мягкой силой» Азербайджана

Выбор редактора

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

В ожидании «второго нефтяного бума»

Новости для вас

Обнародован текст Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США

Вице-президент США: Между Азербайджаном и Соединенными Штатами открываются новые страницы

Президент: Применение ИИ в госучреждениях должно получить широкий размах

Уволены три заместителя главы МЧС - СМИ

Последние новости

В Баку скончался 16-летний боксёр — призёр III Игр СНГ

Сегодня, 22:41

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc.

Сегодня, 22:10

Хикмет Гаджиев: Глава нашего государства постоянно проявляет заботу и внимание к телевизионным каналам

Сегодня, 21:54

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Германии

Сегодня, 21:51

В Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян

Сегодня, 21:25

Зеленский: США хотят заключить мир как можно быстрее

Сегодня, 21:00

Глава МИД Ирана: Наши друзья в регионе доказали, что они гораздо более эффективны, чем группа E3

Сегодня, 20:40

Пентагон: США хотят стабильных отношений с Китаем

Сегодня, 20:23

Пезешкиан: Иран до конца марта устранит барьеры, мешающие развитию коридора Север-Юг

Сегодня, 20:18

Кир Стармер: Великобритания стремится к более глубокой интеграции с ЕС

Сегодня, 20:16

Военнослужащие Азербайджана и Великобритании приняли участие в учениях по кибербезопасности

Сегодня, 20:02

В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:49

Ван Хуэйяо: Мы всегда восхищались «мягкой силой» Азербайджана

Сегодня, 19:42

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:41

Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного «среднего коридора»

Сегодня, 19:40

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

Сегодня, 19:36

В Нахчыване из-за отравления угарным газом скончались дед и внук, остальные члены семьи - в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Ильхам Алиев: Азербайджан воспринимает обстрел своего посольства в Киеве как недружественный шаг

Сегодня, 19:20

Хикмет Гаджиев: Партнерство между Сербией и Азербайджаном открывает новые возможности для сотрудничества между Балканами и Южным Кавказом

Сегодня, 19:16

Президент: То, что маршрут TRIPP носит имя Президента Трампа, означает, что данный коридор будет важен для этой администрации

Сегодня, 19:12
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36