Хикмет Гаджиев: Партнерство между Сербией и Азербайджаном открывает новые возможности для сотрудничества между Балканами и Южным Кавказом

Партнерство между Сербией и Азербайджаном открывает новые возможности для расширения сотрудничества и укрепления связей между Балканским регионом и Южным Кавказом.

Об этом в интервью телеканалу Blic TV заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"В рамках предстоящего визита нашего Президента планируется проведение заседания Совета стратегического партнерства. На нем будут обсуждены перспективные направления взаимодействия, при этом особое внимание будет уделено экономике, инвестициям, энергетике и развитию деловых связей", - отметил он.

По словам Хикмета Гаджиева, дружеские отношения и постоянный диалог между президентами Азербайджана и Сербии имеют ключевое значение.

"Наряду с этим между нашими народами существуют прочные традиции дружбы. Наши страны расположены в стратегически важных регионах - на Кавказе и на Балканах, и мы считаем, что партнерство между Сербией и Азербайджаном создает дополнительные региональные возможности для углубления сотрудничества и повышения взаимосвязанности между Балканами и Южным Кавказом", - подчеркнул он.

