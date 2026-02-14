Ван Хуэйяо: Мы всегда восхищались «мягкой силой» Азербайджана

У Китая есть инициатива «Один пояс, один путь», способствующая упрощению Шелкового пути, и мы ее воплотим.

Об этом заявил основатель и председатель Центра глобализации Китая, бывший государственный советник Китайской Народной Республики Ван Хуэйяо, выступая в Мюнхене на панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества».

Он отметил, что КНР намерена содействовать расширению нового коридора, новых связей, и подчеркнул, что объем перевозок из Китая в Европу увеличивается.

«Считаю, что все эти различные коридоры должны быть задействованы вместе. Инициатива Китая «Один пояс, один путь» действует уже 12 лет. В различных уголках мира реализовано более 3 тыс. проектов с инвестициями, превышающими 1 трлн долларов США. Такой подход, развитие инфраструктуры и обмены между людьми действительно имеют важное значение для обеспечения благополучия, поддержания стабильности и укрепления мира. Полагаю, что реализация Китаем всех этих масштабных проектов приносит большую пользу. Азербайджан – прекрасная страна. Я бывал там неоднократно. Мы всегда восхищались «мягкой силой»» Азербайджана», – заявил Ван Хуэйяо.

Источник: АЗЕРТАДЖ