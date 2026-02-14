Трамп сделал заявления по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что посчитал бы смену власти в Иране наилучшим вариантом развития событий.

"Ну, похоже, что сейчас это лучшее, что могло бы произойти", - ответил американский лидер на вопрос, добивается ли он смены власти в Иране.

Также он заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы, чтобы у Ирана сохранились возможности по обогащению урана. "Мы не хотим никакого обогащения [урана в Иране]. Мы не хотим обогащения", - сказал он.

Вместе с тем, Трамп утверждает, что Иран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе: "Я отмечу, что они хотят говорить. Но пока они много говорят, но не предпринимают никаких действий", - отметил он.

На вопрос о том, какие действия должен предпринять Тегеран, чтобы избежать применения Соединенными Штатами военной силы в отношении него, Трамп ответил: "Предоставить нам ту сделку, которую они должны были предоставить в первый раз". "Если они предоставят нам правильную сделку, мы этого не сделаем, - добавил он, имея в виду применение американской стороной силовых мер против Ирана. - Но в прошлом они так не поступали".

Источник: ТАСС