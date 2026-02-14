 Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками | 1news.az | Новости
Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

First News Media10:26 - Сегодня
Дорожная полиция предупредила водителей о мерах безопасности перед поездками

В выходные дни на междугородних дорогах увеличивается транспортный поток. Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует водителям уделять особое внимание мерам безопасности перед поездкой.

Как сообщает 1news.az, отмечается, что перед выездом необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Исправность тормозной системы, рулевого управления, состояние шин и осветительных приборов играют ключевую роль в безопасной поездке.

Во время движения следует выбирать скорость с учётом дорожных условий, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и выполнять обгон только в разрешённых местах. При длительных поездках при появлении усталости необходимо делать короткие остановки.

Также водителям следует избегать отвлекающих факторов, особенно использования мобильного телефона, и обязательно пользоваться ремнями безопасности.

Отмечается, что безопасная поездка зависит от внимательного и ответственного поведения участников движения.



