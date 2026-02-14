Состоялась встреча Марко Рубио с главой МИД Китая

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Мюнхене.

Согласно сообщениям китайских СМИ, Ван И призвал сделать 2026-й годом, в котором Китай и США будут двигаться в направлении взаимного уважения. Стороны договорились усилить диалог и сотрудничество в различных сферах и способствовать стабильному развитию отношений.

"Если мы будем придерживаться принципов равенства, взаимного уважения и взаимности, мы сможем найти решения для устранения проблем, беспокоящих каждую сторону, и должным образом урегулировать наши разногласия", — цитируют китайские СМИ Вана на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: АПА