Уволен директор Русского драмтеатра

Уволен директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный деятель культуры Адалят Гаджиев.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

Другим приказом на должность директора театра назначен заслуженный артист Олег Амирбеков, который ранее был советником министра культуры.

Отметим, что Адалят Гаджиев является супругом Народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашовой, у них есть один сын.

Oxu.Az