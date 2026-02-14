Рубио: Идея мира без границ была глупой

Идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком была глупой, за это Западу пришлось заплатить высокую цену.

Такую точку зрения высказал госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

"То, что этот основанный на правилах порядок заменит национальные интересы, и что мы будем жить в мире без границ и каждый будет гражданином мира - это было глупой идеей", - сказал он. По его словам, на Западе надеялись на то, что "экономические и торговые связи заменят задачи государства".

"Мы заплатили высокую цену за это", - констатировал Рубио. "Мы приняли в свои объятия догматическую идеологию свободной и нерегулируемой торговли", - заметил он.

Источник: ТАСС