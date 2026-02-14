Госсекретарь США: Вашингтону небезразлично будущее Европы

Разногласия в трансатлантических отношениях продиктованы тем, что США небезразлично будущее Европы, утверждает госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам небезразлично ваше и наше будущее. И если порой мы не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении - мы связаны духовно и культурно», - сказал он. «Мы хотим, чтобы Европа была сильной», - подчеркнул Рубио.

Источник: ТАСС