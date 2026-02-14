Глава Мюнхенской конференции: Европа полностью отстранилась от переговоров по Украине

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Европа «полностью отстранилась» от переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, и только она виновата в слабости своего влияния.

«Когда я смотрю на конфликт в Украине, Европе нет места», - сказал Ишингер в интервью телеканалу CNBC, отметив, что переговоры возглавляют США и Россия.

Он отметил, что «Европа не смогла выступить единым фронтом в отношении Китая» и «не смогла единодушно выработать четкую концепцию будущего Ближнего Востока, в том числе по вопросу о том, как поступать или не поступать с иранской ядерной проблемой».

Ослабление влияния Европы - это ее «собственная вина», считает Ишингер.

Источник: ТАСС