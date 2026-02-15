 СМИ: США ожидают от Европы поддрежки в пересмотре системы миропорядка | 1news.az | Новости
В мире

СМИ: США ожидают от Европы поддрежки в пересмотре системы миропорядка

First News Media13:20 - Сегодня
Представители администрации президента США Дональда Трампа на конференции по безопасности в Мюнхене в частном порядке дали понять европейским союзникам, что ожидают от них поддержки курса на пересмотр системы международного порядка, пишет Politico.

По оценке издания, несмотря на примирительную публичную риторику американского госсекретаря Марко Рубио об "общих судьбах" США и Европы, непубличный сигнал Вашингтона был жестким. Союзники должны активнее наращивать оборонные возможности и действовать в русле американских интересов, иначе США будут готовы действовать самостоятельно. Politico отмечает, что американские представители говорили о переходе от "мира ценностей" к "миру интересов".

Часть европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что подход Вашингтона к отношениям с Европой после возвращения Трампа к власти существенно не менялся, несмотря на более мягкий тон последних публичных выступлений, пишет издание.

Источник: ТАСС

