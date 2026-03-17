Каждый подвешивает от дома какой-то провод и подключает к нему свой автомобиль - ДЕТАЛИ ПОЖАРА - ВИДЕО

Как сообщалось, в многоэтажном жилом доме по адресу Хатаинский район, проспект Ходжалы, 29 произошёл пожар.

Жители дома поделились своими впечатлениями об инциденте. Среди них была Айсель Гасанова, жена известного актёра Илкина Гасанова.

«Жильцы подвешивают от дома какие-то провода и подключают к ним свои автомобили. Вы понимаете, что эти линии для этого не предназначены. Все электрические сети перегружены — вот и результат», — отметила А.Гасанова.

Председатель жилищно-строительного кооператива, к которому относится дом, заявил, что проблем с электроснабжением в здании не было.