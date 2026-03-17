Умер католикос-патриарх всея Грузии Илия II

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II скончался на 94-м году жизни в Тбилиси, сообщает грузинский «Первый канал».

Патриарха госпитализировали в ночь на 17 марта с желудочным кровотечением. Все это время он находился в реанимации, его подключали к ИВЛ и вводили в искусственную кому.

Илия II родился в 1933 году. Патриарх возглавляет Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем число епархий в стране выросло до 42, а количество действующих храмов — с 48 до примерно 1 тыс. Также при Илие II в Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии — Патриарший собор Святой Троицы.