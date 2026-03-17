Разведка Ирана сообщила о нейтрализации высокопоставленного чиновника Израиля
Иранская разведка утверждает, что провела успешную операцию по ликвидации высокопоставленного чиновника Израиля.
Oб этом сообщило агентство Fars.
Отмечается, что в результате действий иранских сил специального назначения глубоко на израильских территориях несколько часов назад был ликвидирован один из высокопоставленных сотрудников сил безопасности Израиля.
"Операция по ликвидации была проведена успешно", - говорится в публикации разведки КСИР в соцсети X.
