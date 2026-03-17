КСИР подтвердил гибель командующего силами «Басидж» - ОБНОВЛЕНО

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель командующего военизированными силами «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани.

Об этом сообщает телеканал SNN со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Армия Израиля ранее сообщила, что командующий силами «Басидж» Голамреза Сулеймани также был целью авиаударов по Ирану.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что ликвидировала в Тегеране командира иранского народного ополчения "Басидж" Голамрезу Сулеймани.

"Военно-воздушные силы Израиля нанесли точечный удар в центре Тегерана и ликвидировали Голамрезу Сулеймани, возглавлявшего подразделение "Басидж" на протяжении последних шести лет", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.