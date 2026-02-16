 На «Шамахинке» реорганизуется движение транспорта - ВИДЕО | 1news.az | Новости
На «Шамахинке» реорганизуется движение транспорта - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:55 - Сегодня
В рамках «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы» в организации движения на участке Московского проспекта, известном как «Шамахинка», вносятся изменения.

AYNA просит водителей принять во внимание указанные нижу моменты и быть внимательными:

- Согласно реализуемому проекту, с учётом прежних траекторий движения транспортные средства, следующие по улице Асифа Магеррамова, при повороте налево в направлении улицы 20 Января смогут выезжать на Московский проспект не по прежней схеме, а через параллельный участок указанной улицы.

- Кроме того, движение транспортных средств, направляющихся из 4-го микрорайона в сторону Московского проспекта, также будет организовано по новой схеме вместо прежней траектории.

- Аналогичным образом автомобили, движущиеся во встречном направлении по улице Асифа Магеррамова, будут направляться на параллельный участок улицы 20 Января по полосе, отделённой специальным островком безопасности. На данном перекрёстке они смогут продолжить движение как в направлении 4-го микрорайона, так и прямо.

- Кроме того, на пересечениях Московского проспекта с улицей 20 Января, а также в расположенной поблизости зоне разворота очередность движения будет регулироваться светофором.

Предлагаем вниманию читателей 1news.az видео о внесённых изменениях.

