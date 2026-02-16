На Йеникендском водохранилище усилен экологический контроль - ВИДЕО

В ходе экологического мониторинга и контрольных мероприятий, проведённых некоторое время назад на Йеникендском водохранилище и прилегающих территориях, расположенных в пределах Шамкирского государственного природного заказника, был выявлен ряд нарушений экологического законодательства.

Зафиксированные нарушения не только негативно влияли на экологический баланс водохранилища и близлежащих участков, но и приводили к ущербу окружающей среде и экосистеме в целом, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства экологии.

В рамках пилотного проекта с целью проведения непрерывного мониторинга и оперативного контроля на территории Йеникендского водохранилища и прилегающих участках установлены шесть камер, работающих в онлайн-режиме и оснащённых солнечными батареями.

В результате принятых мер в данной местности были устранены виды деятельности, противоречащие экологическому законодательству, а также предотвращены негативные факторы, оказывающие влияние на окружающую среду.

Отмечается, что в настоящее время территория Йеникендского водохранилища находится под постоянным наблюдением.