Президент Кыргызстана пообещал не допустить разделения страны на север и юг

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал обещание не допустить разделения республики по принципу север - юг.

Об этом он заявил в интервью государственному информагентству «Кабар».

«Я никогда не допущу разделения на север и юг. Политики будут использовать такие разделения в своих личных интересах всякий раз, когда им это понадобится», - сказал он.

В Кыргызстане традиционно существует политическое соперничество между выходцами из южных и северных регионов.

«С момента обретения независимости политики делят страну на север и юг. Я видел это своими глазами, когда впервые занялся политикой в 2005 году. Они разделили правительство так, что половина его принадлежала северу, половина - югу, или что-то в этом роде. Меня это очень расстраивало», - продолжил глава государства.

По его словам, он дал себе слово, что если станет президентом, то обязательно избавится от такой тенденции.

Жапаров считает, что подобное разделение страны постепенно исчезает с 2021 года. «У нас произошла ротация глав районных акимов (глав районов), судов, прокуратуры, Государственного комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел», - отметил президент. Кроме того, в настоящее время в южных областях нет ни одного губернатора с севера и наоборот.

Источник: ТАСС