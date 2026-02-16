Президент Кыргызстана уволил трех министров
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должностей трех министров.
Об этом сообщается на официальном сайте кыргызского лидера.
Так, глава государства освободил Бообека Ажикеева от должности министра чрезвычайных ситуаций, Медера Машиева - от должности министра природных ресурсов, экологии и технического надзора, а Абсаттара Сыргабаева - от должности министра транспорта и коммуникаций.
На их места назначены исполняющие обязанности Урматбек Шамырканов, Акыл Токтобаев, Талантбек Солтобаев, соответственно.
