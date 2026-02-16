Доля экс-министра Украины в схеме «Мидас» составила $12 млн, установило следствие

Доля экс-министра энергетики и экс-главы Минюста Украины Германа Галущенко в схеме «Мидас» по отмыванию средств составила около $12 млн.

Соответствующие данные опубликовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, всего преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. «Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд. Сейчас установлено, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более $7,4 млн. Еще более 1,3 млн швейцарских франков (около $1,7 млн) и 2,4 млн евро (около $2,8 млн) выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть этих средств Галущенко «потратил на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместил на счетах бывшей жены, а остальные положил на депозит, от которого семья получала дополнительный доход и тратила его на личные нужды».

15 февраля НАБУ сообщило, что бывший министр был задержан при попытке выехать с Украины. По информации издания «Украинская правда», Галущенко ночью сняли с поезда. После депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Галущенко предъявлены обвинения. До этого он имел в деле статус свидетеля.

10 ноября 2025 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины объявили о проведении масштабной операции «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором следствие назвало давнего соратника Зеленского, бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95»Тимура Миндича, который успел выехать с Украины за несколько часов до обысков.

Обнародование материалов дела привело к отставке нескольких министров, в том числе Галущенко, к увольнению главы офиса Андрея Ермака и временно парализовало работу парламента. При этом сообщалось, что опубликованы не все материалы расследования, что в деле могут появиться новые имена высших должностных лиц, а также что расследование ведется не только в сфере энергетики - внимание следствия привлекли, в частности, оборонные закупки.