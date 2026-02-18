В Баку созданы условия для прохождения техосмотра без очередей - ВИДЕО

Учитывая прямое влияние технической исправности транспортных средств на безопасность дорожного движения, Главное управление государственной дорожной полиции призывает физических и юридических лиц своевременно представлять находящиеся в их пользовании транспортные средства на технический осмотр, а также пользоваться созданными в этой сфере возможностями для получения качественного обслуживания.

Как и в других пунктах, в Центре технического осмотра, расположенном на 2-м километре дороги от Локбатанского круга в столице в направлении жилого массива Yeni Yasamal и оснащённом современным оборудованием и измерительными приборами, созданы все необходимые условия для предотвращения образования очередей.

Указанный Центр технического осмотра, обслуживающий не только жителей столицы, но и автомобили, зарегистрированные в других регионах республики, работает с понедельника по субботу с 09:00 до 23:00, а в воскресенье с 09:00 до 18:00.

«Ответы на вопросы, связанные с прохождением технического осмотра автомобилей, можно получить, позвонив на горячую линию по номеру (012) 511-08-40» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции.