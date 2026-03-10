В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Ахсуинского районного отдела полиции, задержана 31-летняя Хаяля Керимова, которая путем обмана присваивала денежные средства граждан через интернет.

Она представлялась потерпевшим сотрудницей одного из государственных учреждений и давала ложные обещания обеспечить их социальными пособиями, а также льготным жильем при условии внесения предоплаты. Таким способом Х. Керимова получила более 8 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.