Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

9 марта около 00:40 один человек был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Агдашской центральной районной больницы.

В ответ на запрос 1news.az, в TƏBİB сообщили, что у пациента 1948 года рождения были диагностированы ожоговый шок и термические ожоги 90% и более поверхности тела. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что лечение пациента, чье состояние оценивалось как тяжелое, было продолжено в реанимационном отделении.

Несмотря на все проведенные реанимационные мероприятия и многочисленные усилия врачей, в 05:20 была зафиксирована биологическая смерть пациента.

Тело передано в Агдашский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия.

В Агдаше в одном из домов произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня около 05:00 житель города Агдаш Закир Абдулла оглу Расулов (1948 г.р.) находился в ванной комнате своего дома, когда произошел взрыв металлического водонагревателя, известного как «колонка».

В результате на него вылилась горячая вода. Несмотря на то, что З.Расулов был немедленно доставлен в больницу, он скончался.

По данному факту ведется расследование.