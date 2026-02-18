 ЕС утвердил нового главу наблюдательной миссии в Армении | 1news.az | Новости
В мире

ЕС утвердил нового главу наблюдательной миссии в Армении

First News Media10:12 - Сегодня
Совет Европейского союза 17 февраля назначил Сату Койву новой главой мониторинговой миссии ЕС в Армении (EUMA).

Информацию об этом распространила пресс-служба Совета.

Койву приступит к исполнению своих обязанностей 20 февраля. Она сменит на этом посту Маркуса Риттера.

Напомним, что EUMA начала свою работу 20 февраля 2023 года. Совет ЕС 30 января 2025 года продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года - до 19 февраля 2027 года.

231

