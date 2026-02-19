В импортированных из Турции саженцах выявлен вирус - ФОТО

В рамках контрольных мероприятий инспекторы Агентства продовольственной безопасности отобрали образцы саженцев, импортированных из Турции ООО «Agro Plant» и физическим лицом Э.Ахмедовым, и направили их на лабораторные исследования.

В саженцах был выявлен карантинный вирус шарки (одна из самых вредоносных болезней косточковых культур – прим.ред.), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

По данному факту принято соответствующее решение, и в соответствии с обращением предпринимателей партии саженцев персика и нектарина были уничтожены.

Отметим, что вирус шарки ослабляет развитие растений и значительно снижает их урожайность.