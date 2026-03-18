Перезагрузка эфира: Азербайджанское ТВ меняется после общественного недовольства - ФОТО

Феликс Вишневецкий14:55 - Сегодня
Вечером 17 марта стало известно о том, что на азербайджанском телевидении снимаются с эфира пять программ, которые ранее подвергались критике со стороны зрителей в социальных сетях.

Напомним, что в конце февраля в азербайджанском медиапространстве развернулась активная дискуссия вокруг качества телевизионного контента - ряд известных представителей шоу-бизнеса публично выразил недовольство форматом эфиров, обилием скандальных сюжетов и снижением требований к музыкальному наполнению программ. По их мнению, приоритет рейтингов всё чаще берёт верх над профессиональными стандартами и культурной составляющей. Тогда же стало известно о закрытии одной из самых обсуждаемых в социальных сетях передач «Elgizlə İzlə» (ARB TV), ведущим которой является Эльгиз Акпер; также о закрытии программы «Tarixin bir günü» (Space TV) сообщил ее ведущий Тарих Алиев (Толик).

Вчера стало известно о том, что с сегодняшнего дня прекращается вещание пяти программ на трех телеканалах, которые ранее подвергались критике зрителей в социальных сетях.

С телеэфира сняты следующие программы:

- «Bizimləsən» (ATV) - ведущий Заур Бахшалиев

- «Rəngarəng» (АТV) - ведущий Заур Набиоглу

- «Həmin Zaur» (ARB) - ведущий Заур Кямал

- «Səni axtarıram» (ARB) – ведущая Хошгедем Хидаятгызы

- «Təsir dairəsi» (Xəzər TV) – ведущая Лала Азерташ

Программы «Bizimləsən» и «Rəngarəng» сняты с эфира по решению руководства телеканала ATV, причиной закрытия программ «Həmin Zaur» и «Səni axtarıram» стали кадровые и программные изменения на телеканале ARB, а передача «Təsir dairəsi» снята с эфира по внутреннему решению Xəzər TV.

Отметим, что на момент написания статьи никто из указанных выше телеведущих не сделал какого-либо заявления в связи со снятием с эфира программ и на фоне этих новостей стало известно о том, что телеведущая Нана Агамалиева после определенного перерыва вновь появится в эфире ATV с обновленной версией своей программы «Nanəli».

Решение о закрытии программ зрители восприняли с одобрением. В социальных сетях они активно обсуждали и обсуждают это событие, пишут, что старые передачи уже устарели и нуждаются в обновлении. Многие отмечают, что теперь эфир станет более качественным и интересным, а телевидение в целом - профессиональнее и современнее.

Пользователи также высказывают надежду на то, что на смену закрытым программам придут новые форматы, которые будут соответствовать ожиданиям зрителей и поддерживать культурные и профессиональные стандарты.

От себя добавим, что перемены - это всегда шанс на лучшее. Закрытие программ, которые давно вызывали недовольство зрителей, показывает, что их мнение всё-таки услышали. Теперь остаётся ждать, какими будут новые проекты и действительно ли эфир станет качественнее и интереснее.

Читайте по теме:

Лица, раздражавшие зрителей, исчезли из эфиров азербайджанских телеканалов - ФОТО -ВИДЕО

Телли Панахгызы: «Запреты и наказания следует вводить в отношении ведущих»

Салех Багиров: «Какова цель в продвижении аморального и безнравственного поведения на ТВ?»

Саида Султан vs Толик: Громкий скандал в соцсетях может завершиться судебным разбирательством

Раксана, Айсун и Шабнам Товузлу тоже в списке лиц, попавших под телевизионные ограничения - ОБНОВЛЕНО

Поделиться:
1534

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
