Шантаж, угрозы и изъятие паспортов: как азербайджанки становились жертвами секс-трафика

В результате мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел, была задержана 49-летняя Рима Гюлалиева, обвиняемая в торговле людьми.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МВД.

В ходе расследования было установлено, что она обвиняется в совершении преступления, связанного с торговлей людьми, путем подвергания сексуальной эксплуатации гражданок Азербайджана (личности которых сохраняются в секрете) в одной из зарубежных стран.

Установлено, что Р.Гюлалиева из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с членами транснациональной организованной группировки - иностранными гражданами. Путем обмана она обеспечивала переход женщин через государственную границу и вывозила их за рубеж. Потерпевших удерживали под контролем при помощи угроз и принуждения; у них отбирали общегражданские паспорта и подвергали сексуальной эксплуатации за деньги.

Следствие также выяснило, что на территории иностранного государства Р.Гюлалиева под предлогом создания семьи продавала женщин местным гражданам за 6000 и 8000 долларов США. После этого она поручала женщинам забирать золотые украшения и другие ценные вещи, подаренные на свадьбу, и сбегать.

На основании собранных доказательств по возбужденному уголовному делу Р.Гюлалиева была привлечена в качестве обвиняемой, решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

«Продолжаются мероприятия по установлению других членов транснациональной организованной преступной группы. Мы еще раз обращаемся к гражданам: лица, ставшие жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, могут обратиться в Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД или на горячую линию 152. Конфиденциальность обратившихся лиц полностью гарантируется», - отмечается в сообщении.



