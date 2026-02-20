В Азербайджане увеличилась численность населения

В 2025 году численность населения страны увеличилась на 37 462 человека, или на 0,4%, и по состоянию на 1 января 2026 года достигла 10 262 351 человека.

Как сообщает 1news.az, данные показатели отражены в публикации Государственного комитета статистики, посвященной макроэкономическим индикаторам экономического и социального развития страны за январь–декабрь.

Отмечается, что 54,3% населения страны составляют городские жители, 45,7% - сельские жители. При этом доля мужчин в общей численности населения составляет 49,8%, а женщин - 50,2%.