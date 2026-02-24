Госагентство водных ресурсов: Запасов воды в Азербайджане хватит чуть более чем на год

В настоящее время в Азербайджане дефицита воды не наблюдается, однако имеющиеся запасы не считаются достаточными для долгосрочного периода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил начальник отдела стратегии, международного сотрудничества и науки Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Риад Ахундзаде на круглом столе на тему «Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные действия бизнеса».

По его словам, в настоящее время в водохранилищах страны имеется около 16–17 миллиардов кубометров водных ресурсов, в то время как годовое потребление составляет 11–12 миллиардов кубометров:

«Это означает запас воды чуть более чем на один год. Однако этого недостаточно. В то же время из-за устаревшей инфраструктуры возникают серьезные потери при распределении воды. Рациональное управление водными ресурсами и сокращение потерь являются приоритетными направлениями».